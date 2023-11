Daprelà freshfocus

Il ritorno a Cornaredo di Fabio Daprelà è stato agrodolce.

Da un lato la vittoria della propria squadra per 3-0, dall’altro il difensore dello Zurigo ha dovuto essere sostituito al 50’ per infortunio. Il 32enne ha riportato uno strappo muscolare al polpaccio destro e dovrà stare lontano dai campi per circa quattro settimane.

Swisstxt