Il Lucerna inizierà la nuova stagione senza Jakub Kadak.

Il centrocampista ceco ha riportato uno strappo a un polpaccio durante l'amichevole contro il Cham e dovrà stare lontano dai campi per diverse settimane. -Il Basilea ha prestato per la prossima stagione all'Yverdon il nazionale U21 Dion Kacuri. Il 20enne ha giocato 11 partite con i renani nella scorsa annata. -Il Sion ha ingaggiato il difensore centrale Noé Sow, in arrivo dal Pau (Ligue 2). Il 25enne ha firmato un contratto di un anno con opzione.

