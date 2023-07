Il Lugano asfalta il Losanna nella prima uscita di campionato

Stade-Lausanne – Lugano 0:3 Credit Suisse Super League, 1° turno, stagione 23/24 26.07.2023

Al contrario delle ultime due stagioni, il Lugano ha dato il via al proprio campionato con una vittoria.

In una Pontaise poco frequentata, gli uomini di Mattia Croci-Torti hanno sconfitto 3-0 i neopromossi dello Stade Lausanne. In campo con Grgic come regista basso e unico volto nuovo rispetto alla passata stagione, i sottocenerini hanno aperto le danze con Steffen, bravo a sfruttare al 9' un assist di Bottani.

Nella ripresa sono stati prima Celar e poi Amoura a confezionare un risultato finale che fa ben sperare in vista del test contro il San Gallo, a cui i luganesi arriveranno da capolista.

Swisstxt