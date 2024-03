Wirtz KEY

E' iniziata bene l'avventura di Dorival Junior sulla panchina del Brasile.

I sudamericani hanno infatti battuto 1-0 in amichevole a Wembley l'Inghilterra grazie alla marcatura del 17enne Endrick, futuro giocatore del Real. Nell'altra sfida di cartello della serata, la Germania ha superato per 2-0 la Francia. Ad aprire le marcature per gli ospiti è stato Wirtz dopo soli 7». Il giocatore del Leverkusen ha sfiorato il record del gol più veloce a livello di Nazionali, beffato per pochi centesimi da Baumgartner, in rete poche ore prime con la sua Austria anche lui dopo 7» (2-0 alla Slovacchia).

Swisstxt