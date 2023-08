Festa KEY

Il Manchester City ha il suo primo trofeo stagionale.

La squadra di Guardiola ha infatti messo in bacheca per la prima volta nella sua storia la Supercoppa europea battendo 5-4 ai rigori (1-1 nei regolamentari) il Siviglia. Allo stadio Karaiskakis del Pireo a partire meglio sono stati gli spagnoli, passando in vantaggio con En-Nesyri. Altra musica nella ripresa, con Akanji e soci che hanno preso in mano il gioco schiacciando gli andalusi e trovando il pari con il giovane Palmer. Ai rigori (da quest'anno niente supplementari in questa competizione), decisivo è stato l'errore di Gudelj.

Swisstxt