Vinicius KEY

Il Real Madrid ha conquistato la Supercoppa spagnola battendo con un perentorio 4-1 il Barcellona in finale, prendendosi così la rivincita dopo la sconfitta subita lo scorso anno sempre nell'atto conclusivo per 3-1.

A Riad il grande protagonista della partita è stato Vinicius, autore nel primo tempo della tripletta che ha steso i catalani, incapaci dal canto loro di impensierire i rivali. Per i Blancos si tratta del 13o trionfo nella competizione e sono ora a un passo dai Blaugrana, in vetta alla speciale classifica con 14 trofei messi in bacheca nella competizione.

Swisstxt