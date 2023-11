Ex giocatore di Young Boys, Losanna, Sion, Servette e San Gallo ASF

E' Reto Gerschen il successore ad interim di Inka Grings sulla panchina della Nazionale femminile svizzera.

Il 58enne bernese è stato scelto per guidare la squadra in occasione delle prossime due partite di Nations League, il 1o dicembre contro la Svezia e il 5 dicembre in Italia.

Ex giocatore di Young Boys, Losanna, Sion, Servette e San Gallo, dal 2017 è responsabile della formazione degli allenatori presso l’Associazione Svizzera di Football.

