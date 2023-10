St.Jakob-Park KEY

I biglietti per la partita di qualificazione a Euro 2024 tra la Svizzera e il Kosovo sono andati a ruba.

Tutti i posti per l’ultima apparizione casalinga sono stati venduti in un’ora. La sfida si disputerà dunque sabato 18 novembre a Basilea davanti ai 33’000 spettatori del St.Jakob-Park. Tre giorni prima gli elvetici dovrebbero trovarsi di fronte Israele, mentre tre giorni dopo è in programma l’ultima uscita a Bucarest contro la Romania. Quest'ultima è attualmente in testa alla classifica del Gruppo I con un punto e una partita in più rispetto alla Svizzera.

