Qualificati! KEYSTONE

Reduce dalla delusione contro Israele, la Svizzera è inciampata negli stessi identici errori contro il Kosovo, ma il punto conquistato è comunque bastato per staccare (finalmente) il biglietto per gli Europei del 2024.

I rossocrociati, fermati sull'1-1 dai kosovari a Basilea, si sono qualificati alle terza rassegna continentale consecutiva anche grazie alla vittoria per 2-1 della Romania su Israele.

A fare la partita è inizialmente stata la Svizzera, anche perché il Kosovo ha preferito coprirsi.

Xhaka e compagni hanno però faticato a sbloccare il risultato, con la più nitida occasione che è stata fallita da Freuler da pochi passi. Per vedere il primo gol della serata si è allora dovuto attendere l'inizio della ripresa, quando Vargas ha trafitto di testa la porta ospite.

Come spesso è accaduto nelle ultime uscite, gli elvetici non hanno chiuso la partita e allora i kosovari hanno sfruttato un errore difensivo per pareggiare con Hyseni.

Per conquistare il primo posto nel Gruppo I, martedì gli uomini di Yakin dovranno per forza battere quelli di Iordanescu, che in caso di pareggio si garantirebbero il primato.

Swisstxt