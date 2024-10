Balotelli KEY

La Svizzera dovrà rinunciare a Michel Aebischer per gli impegni in Nations League contro Serbia e Spagna, in programma a metà novembre.

Swisstxt

Già assente nelle ultime sfide del Bologna, il centrocampista si sottoporrà lunedì a un intervento chirurgico per un’ernia inguinale e sarà assente oltre un mese. -Manca solamente l'ufficialità della società, ma Mario Balotelli tornerà in campo in Serie A con il Genoa. A dare la notizia Fabrizio Romano, che parla di un accordo valido fino a giugno 2025. L'attaccante 34enne, già in forza a Inter, Manchester City, Milan e Liverpool e sotto contratto a Sion nel 2022-23, attualmente è svincolato.

Swisstxt