La delusione di capitan Xhaka KEY

La Nazionale svizzera ha sprecato la prima opportunità di qualificarsi in anticipo per Euro 2024. Dopo un primo tempo di buona fattura, finito in vantaggio, gli elvetici hanno tirato i remi in barca, subendo la rete del pareggio sul finire.

La Svizzera non è riuscita a sfruttare il suo primo match ball e ha dovuto rinviare la qualificazione.

I rossocrociati, in vantaggio di un gol fino all’86’, grazie alla rete segnata da Vargas al 36esimo, hanno pareggiato 1-1 con Israele sul campo neutro di Felcsut, in Ungheria.

Dopo un primo tempo in cui sono state molte le occasioni da gol create dai rossocrociati, nel secondo invece - e non è la prima volta - gli elvetici hanno invece mostrato una versione rinunciataria.

Israele ha così saputo guadagnare campo fino a trovare la rete del pareggio, a pochi minuti dal termine, con Weissman.

Nei minuti finali Edimilson Fernandes si è fatto espellere per un brutto intervento da tergo.

Gli uomini di Yakin dovranno ora andare a caccia del biglietto per Germania 2024 nella sfida di Basilea con il Kosovo e in quella di Bucarest con la Romania.

Sommer: «Siamo stati anche fortunati»

Yann Sommer: «Abbiamo perso la nostra organizzazione dopo l'intervallo, abbiamo giocato in modo completamente confuso, per me inspiegabile. Non siamo più stati in grado di tenere la palla e abbiamo perso la nostra compostezza. Alla fine, siamo stati anche fortunati a non perdere una partita del genere».

Okafor: «L'importante è rimanere positivi»

Noah Okafor: «Abbiamo avuto molte occasioni e avremmo dovuto condurre 2:0 o 3:0 all'intervallo. Non so cosa sia successo nel secondo tempo. Abbiamo lasciato giocare gli avversari. Ma non è successo nulla. Sabato abbiamo un'altra partita e cercheremo di rimediare agli errori commessi nel secondo tempo. Non possiamo cancellare ciò che è stato. L'importante è rimanere positivi».

Swisstxt