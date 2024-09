Nikolas Muci freshfocus

A 3 partite dalla fine delle qualificazioni a Euro 2025 la Svizzera U21 non è più prima.

Imbattuti in casa dal marzo 2018, i rossocrociati si sono fatti sorprendere a Losanna dall’Albania di uno scatenato Pajaziti (doppietta) con il risultato di 2-1. In vantaggio con Surdez dopo il palo in avvio di Amenda, i ragazzi di Stauch, che ha inserito i luganesi Hajdari e Dos Santos nell’11 titolare, hanno di che recriminare per il rigore fallito dal ticinese Muci all’84'. Gli elvetici sono stati scavalcati in vetta al Gruppo E dalla Romania, 1-0 sul Montenegro e ora a +2.

