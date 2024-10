Rosso decisivo Keystone

La Svizzera U21 ha mancato l'accesso agli Europei di categoria del 2025.

Sconfitti 3-1 dalla Romania a Bucarest, i rossocrociati sono stati superati in classifica anche dalla Finlandia, mancando perfino l'accesso agli spareggi. Dopo aver subito la rete di Stoica al 16', gli elvetici si sono trovati in 10 a partire dal 28' a causa di un'entrataccia di Jaquez, costatagli il rosso diretto. Al 35' il raddoppio rumeno al termine di un'azione spettacolare e efficace ha complicato ancor più le cose. Il punto di Hajdari al 65' ha poi ridato linfa per una manciata di minuti, il tempo di subire il definitivo 3-1.

