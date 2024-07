freshfocus

Dopo la sconfitta rimediata contro l’Ungheria, le rossocrociate sono tornate al successo battendo per 2-0 la Turchia nelle qualificazioni di Euro 2025, per i quali le svizzere sono già certe di essere presenti in quanto Paese ospitante.

Swisstxt

Qualificazioni che sono valide anche per le leghe di Nations League dove, grazie al primo posto matematico nel Gruppo B1, le elvetiche vengono promosse dalla lega B a quella A.

Dopo un primo tempo a reti inviolate la ripresa ha visto la doppietta di gol elvetici segnati da Schertenleib (57') e Crnogorcevic (64').

Swisstxt