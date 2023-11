Haris Tabakovic Imago

Durante la scorsa stagione si era discusso della non convocazione di Haris Tabakovic da parte di Murat Yakin in Nazionale.

A partire da giovedì pomeriggio, la possibile strada che portava il 29enne con doppio passaporto alla maglia rossocrociata è quasi definitivamente diventata impraticabile. L’attaccante nativo di Grenchen, autore di 14 reti in 12 partite con l’Hertha Berlino, è stato convocato dalla Bosnia per le qualificazioni a Euro 2024. In caso dovesse scendere in campo contro Lussemburgo o Slovacchia, l’ex U21 elvetico non potrà più essere chiamato dalla Svizzera.

Swisstxt