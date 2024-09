Pier Tami freshfocus

A neanche due mesi dal quarto di Duesseldorf, la Svizzera è pronta a tuffarsi in una nuova avventura, la Nations League 2024-25.

Swisstxt

In un momento di profondi cambiamenti, l'intenzione è quella di confermare il gioco e lo spirito ammirati in Germania. Oltre alle assenze di Ndoye e Okafor, ci sarà da fare i conti con gli addii di tre leader come Sommer, Schaer e Shaqiri. Addii concordati? «No, assolutamente», ha spiegato Pier Tami, «ma è comprensibile che qualcuno voglia convogliare tutte le energie sul club». «Riguardo a Noah, ha avuto un colloquio con Yakin: spero di rivederlo presto».

Swisstxt