In ritiro a Benidorm (Spagna), il Lugano ha svolto un'amichevole in famiglia dopo il test saltato contro i tedeschi del St.

Pauli giocando due tempi di circa mezz'ora a squadre miste. Da segnalare una traversa del rientrante Valenzuela nel 1o tempo, mentre nella ripresa è sceso in campo pure Aliseda, che ha dato il la all'azione della 1a rete, un autogol di Hajdari. Nel finale, a campo ridotto, Celar ha ribaltato il punteggio con una doppietta. «E' stata partita vera. Avevamo bisogno di allenarci dato che negli ultimi mesi lo abbiamo fatto poco per via delle tante partite», ha detto Croci-Torti.

