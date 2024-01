Messi Imago

È ancora Lionel Messi il migliore per la FIFA. L'argentino ha infatti vinto il premio «The Best» per il secondo anno consecutivo, il terzo in carriera, battendo la concorrenza di Erling Haaland e Kylian Mbappé.

Il riconoscimento come miglior giocatrice dell'anno è invece andato a Aitana Bonmatì, già vincitrice dell'ultimo Pallone d'Oro femminile.

Pep Guardiola e Sarina Wiegmann sono stati il miglior allenatore e la miglior allenatrice, mentre tra i pali il trofeo se lo sono presi Ederson e Mary Earps.

Infine, il premio Puskas è andato a Guilherme Madruga.

