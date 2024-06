Lo stadio del Wankdorf, a Berna Keystone

Migliaia di tifosi di calcio provenienti dal Ticino e dalla Svizzera francese stanno raggiungendo lo stadio Wankdorf di Berna per assistere alla finale di Coppa Svizzera.

SDA

La polizia si è assicurata che i sostenitori del FC Lugano e del Servette non si incrociassero prima della partita. I treni speciali provenienti dal Ticino sono arrivati a Ostermundigen. Da lì, la polizia ha indirizzato i tifosi del FC Lugano verso lo stadio a due chilometri di distanza.

Il percorso dei tifosi del Servette è invece partito dalla stazione di Berna in direzione del Wankdorf. In un clima piovoso, i tifosi del Servette si sono scatenati con cori, fumogeni e petardi, ha riferito un giornalista dell'agenzia di stampa Keystone-ATS. Domenica mattina lo stadio non era ancora tutto esaurito. Il Lugano non aveva utilizzato completamente il suo contingente di biglietti.

mc, ats