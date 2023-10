Sandro Tonali KEY

Sandro Tonali e la Federazione calcistica italiana hanno trovato un accordo per 10 mesi di squalifica in seguito al suo coinvolgimento nello scandalo delle scommesse illegali.

L'ex rossonero, ora al Newcastle, in totale ha patteggiato 18 mesi di pena, ma 8 saranno commutati in prescrizioni alternative (piano terapeutico e 16 incontri pubblici organizzati dalla FIGC per fare prevenzione).

Ora l’intesa dovrebbe essere approvata dal CONI e dall’UEFA per poi diventare ufficiale.

Swisstxt