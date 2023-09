Colpo

Con solo due punti collezionati nelle prime sei partite di campionato, il Bellinzona ha piazzato tre colpi in chiusura di mercato.

I granata, forse anche visto il penultimo posto in Challenge League, hanno annunciato in extremis l'arrivo di Stephan Seiler, Abdallahi Mahmoud e Lirik Vishi.

Il primo, mediano classe 2000 di origini brasiliane, è in provenienza dallo Zurigo con il quale ha già collezionato 45 presenze (3 reti) in Super League. Il centrocampista della Mauritania arriva invece dall'Alavès, anche se l'ultima stagione ha giocato in Croazia. Il trequartista 22enne lascia dal canto suo l'Yverdon dopo poco più di un anno (24 partite e 5 reti).

