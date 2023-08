Inghilterra KEY

L'Inghilterra non ha deluso le aspettative e ha centrato l'obiettivo semifinale ai Mondiali.

Terze nel 2015 e quarte nel 2016 le inglesi, che si sono imposte sulla Colombia con il risultato di 2-1, restano così ancora in corsa per il titolo in questa edizione. In un primo tempo che sembrava destinato a terminare sullo 0-0, le sudamericane hanno trovato la rete con Santos al 44' ma poco dopo ci ha pensato Hemp a rimettere tutto in parità. Nella ripresa è poi stata Russo al 63' a regalare il successo alle Leonesse, che al prossimo turno se la vedranno con l'Australia.

Swisstxt