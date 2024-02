Thomas Tuchel KEY

immediato nessuno scossone, ma a fine stagione sì.

Nell’ I deludenti risultati degli ultimi tempi (che potrebbero aver compromesso il cammino sia in campionato che in CL) hanno indotto i vertici del Bayern Monaco a cambiare rotta. A giugno, con un anno d’anticipo rispetto ai tempi previsti, mister Thomas Tuchel sarà dunque libero di accasarsi altrove. «Dopo una discussione aperta e approfondita, siamo giunti alla conclusione di terminare consensualmente la collaborazione già quest’estate». «Fino ad allora, ogni individuo in seno al club è chiamato a raggiungere il massimo risultato possibile».

Swisstxt