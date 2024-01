Eliminati

Africa e non senza sorprese.

Si sono conclusi mercoledì i gironi della Coppa d’ Stupiscono infatti le eliminazioni eccellenti di Tunisia, Ghana e Algeria. In particolare le Aquile di Cartagine se ne tornano mestamente a casa con appena 2 punti in 3 incontri nel Gruppo E, una notizia che però fa un certo piacere a Mattia Croci-Torti, visto che Mohamed Belhadj (che non è mai sceso in campo) potrà dunque già tornare a disposizione di un Lugano in emergenza. Negli ottavi ci saranno i big match Nigeria-Camerun, Marocco-Sudafrica e Costa d’Avorio-Senegal.

Swisstxt