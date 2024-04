Pia Sundhage Imago

En plein per la Svizzera nelle prime due partite di qualificazione all’ Dopo la Turchia le rossocrociate, già qualificate d’ufficio per la rassegna casalinga, sono andate ad imporsi con un rotondo 4-0 a Baku sull’Azerbaigian. Il rigore trasformato da Vallotto, alla prima rete in Nazionale, dopo soli 11’ ha messo il confronto in discesa per le elvetiche, andate in gol a scadenze regolari e che hanno pure fallito un altro tiro dal dischetto con Calligaris. Per la nuova CT Sundhage quindi due su due nelle partite ufficiali.

