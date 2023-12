Nsame KEY

La sfida di cartello del 17o turno della Super League ha visto il leader YB imporsi in scioltezza sul San Gallo, allungando così in vetta alla classifica.

A Berna i gialloneri, ora a +5 su biancoverdi e Zurigo (che ha però 2 partite in meno), hanno vinto 3-0. Il Basilea dal canto suo ha commesso un passo falso nella sua rincorsa al 6o posto. I renani sono stati battuti 1-0 dal GC e restano così al penultimo rango in classifica a -7 dal Lugano, impegnato domenica contro il Winterthur. Il derby romando tra Losanna e Servette, interrotto più volte per l'accensione di fumogeni, si è chiuso 1-1.

