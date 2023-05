Udine si prepara a diventare una piccola Napoli

La grande festa, attesa per 33 anni, potrebbe iniziare già mercoledì Imago

Saranno oltre undicimila i napoletani attesi per giovedì a Udine in occasione di Udinese-Napoli. Ma già stasera gli azzurri potrebbero laurearsi campioni d'Italia.

Hai fretta? blue News riassume per te Se la Lazio, di scena oggi contro il Sassuolo non dovesse vincere, il Napoli sarà matematicamente campione d'Italia.

Gli azzurri giocheranno giovedì a Udine, dove sono attesi più di 10mila tifosi napoletani.

Spalletti dice di assaporare piano piano questa vittoria, Zola, grande ex, parla di «vittoria di stile e classe», De Laurentiis ricorda la vittoria di 5:1 contro la Juventus. Mostra di più

In caso di vittoria della Lazio contro il Sassuolo (mercoledì alle 21:00) basterà un pareggio del Napoli giovedì a Udine, se i biancocelesti non dovessero vincere invece, la festa del Napoli partirà già mercoledì sera.

Nonostante ciò, la partita allo Stadio Friuli (Dacia Arena) si giocherà regolarmente alle 20.45 secondo calendario, come annunciato dal prefetto di Udine.

Il treno blu della Circumflegrea di Napoli KEYSTONE

1'300 i biglietti venduti per il settore ospite, ma saranno altri 10mila i tifosi del Napoli che giovedì seguiranno la gara a Udine. Il dispositivo di sicurezza sarà attivato già da mercoledì, mentre il club di casa ha già avviato la comunicazione con i propri ultrà per evitare problemi in un giorno di festa.

L'Udinese, 13esima in classifica, non può più cullare ambizioni europee (a -15 punti dalla zona Uefa) e tantomeno deve temere lo spettro della retrocessione ( a +15 dal Verona, terzultimo).

«Siamo consapevoli della delicatezza della partita ma facciamo appello all'intelligenza delle persone affinché quella di domani sia soltanto una grande festa dello sport», ha detto, all'Ansa, il Questore di Udine, Alfredo D'Agostino.

La Dacia Arena di Udine, che giovedì alle 20:45 ospiterà il Napoli e le sue decine di migliaia di tifosi, pronti per far scattare la festa per lo Scudetto. Imago

«Aspetto da 33 anni questa possibilità e questa soddisfazione - ha detto D'Agostino, come comunicato a «Radio Kiss Kiss», che è di origini campane - Per me sarà una grande soddisfazione e sarò contento come tutti i tifosi del Napoli».

10 maxi schermi al Maradona

A Napoli invece, è stato deciso di aprire lo stadio ai tifosi rimasti in città, dotandolo di 10 maxi schermi per consentire a tutti insieme di vivere una partita che potrebbe entrare nella storia. Il costo d'ingresso allo stadio Diego Armando Maradona sarà di 5 euro: denaro che sarà devoluto in beneficenza.

Dieci maxi-schermi mostreranno la gara di Udine all'interno dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. KEYSTONE

Spalletti e ragazzi rientreranno il giorno successivo

Se in precedenza il club aveva previsto di rimanere in Friuli per alcuni giorni, ora si è deciso diversamente. Gli azzurri rientreranno a Napoli venerdì mattina. Facile dunque prevedere un'invasione dell'aeroporto di Capodichino.

De Laurentiis: «Vinti altri scudetti prima, sicuramente quello dell'onestà»

Come riportato da «Mediasetsport», il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha ricordato che il suo club ha iniziato un ciclo vincente già anni fa, «qualche volta siamo arrivati secondi, ma potevamo arrivare primi se… Sento di aver vinto altri scudetti, sicuramente quello dell’onestà che è la prima regola della mia vita».

Riferendosi alle vicende giudiziarie della Juventus, il patron del Napoli ha inoltre affermato che la partita vinta per 5-1 contro la Juve «vale tutto lo scudetto».

Spalletti: «È la festa di tutti, da gustare piano piano»

«Già domenica – ha detto Lucian Spalletti – lo stadio mi ha fatto capire più della classifica quale sia l'impresa che stiamo portando a termine ed è quello che sognavo quando sono arrivato qui a Napoli, di vedere lo stadio in questo modo. Pieno di bandiere, sciarpe, tutto di colore azzurro, con bimbi che festeggiavano e poi fuori tutti insieme a coinvolgere l'intera città, perché la festa è di tutti».

«Ce lo stiamo trezziando chiano chiano», ha detto in napoletano il tecnico che sta riportando lo scudetto a Napoli dopo 33 anni di attesa.

Zola: «Scudetto vinto con stile e classe»

«Quando arriverà, quello del Napoli sarà uno scudetto estremamente meritato. Il Napoli ha vinto questo campionato con stile e classe, nessuno può metterlo in dubbio». Così Gianfranco Zola – ex calciatore tra le altre di Napoli e Chelsea, oggi vicepresidente della Lega Pro.