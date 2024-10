KEY

La UEFA ha annunciato un investimento di 1 miliardo di euro (poco meno della stessa cifra in franchi svizzeri) per sviluppare il calcio femminile in Europa nei prossimi sei anni.

La strategia prevede il finanziamento di club, squadre nazionali e competizioni giovanili, con l’obiettivo di avere 5’000 giocatrici in sei campionati professionistici entro il 2030.

Questo annuncio arriva in un momento di crescita dell’interesse per il calcio femminile, come dimostrato dai Mondiali dello scorso anno, e in vista dei prossimi Campionati Europei femminili che si terranno in Svizzera nel 2025.

