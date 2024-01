Garcia Keystone

Lo Young Boys dovrà fare a meno da subito di Ulisses Garcia.

Il difensore 28enne approda in Ligue 1, dove vestirà la maglia dell’Olympique Marsiglia.

In cinque stagioni e mezza con i gialloneri ha festeggiato 4 titoli in Super League e alzato 2 Coppe Svizzere, partecipando inoltre 3 volte alla Champions League. In 195 incontri totali ha siglato 12 reti e fornito 41 assist.

Il portoghese naturalizzato svizzero vanta inoltre 7 presenze con la Nazionale rossocrociata.

Swisstxt