Lo Zurigo primo in classifica di Super League ha ingaggiato il terzino destro Rodrigo Conceição.

Il 23enne lusitano si trasferisce in Svizzera dopo 25 partite giocate con il Porto, squadra allenata da suo padre Sérgio, ex centrocampista di fama internazionale che sulla panchina dei portoghesi ha conquistato dieci trofei in sei stagioni. -Dopo un inizio di stagione a dir poco preoccupante per il Basilea ecco Djordje Jovanovic. Il 24enne serbo andrà a rinforzare il reparto offensivo dei renani fino al 2027, dopo che nell'ultima stagione ha messo a segno 22 reti in 43 partite con la maglia del Maccabi Tel Aviv.

