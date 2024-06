Zachary Brault-Guillard Reuters

Il Lugano ha messo sotto contratto per le prossime due stagioni il laterale destro Zachary Brault-Guillard.

Haitiano di nascita e canadese di passaporto, il 25enne proviene dal CF Montréal. In Major League Soccer ha collezionato complessivamente 130 presenze, realizzando 8 reti e fornendo 9 assist. «Siamo contenti di aver individuato in Zachary un valido laterale difensivo destro, formato in un’accademia molto prestigiosa quale quella del Lione», ha commentato Carlos Da Silva. «Giocatore intelligente, è un difensore con buona predisposizione al gioco d’attacco».

