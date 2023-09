Tosetti in azione freshfocus

Appaiate sul fondo della classifica e ancora alla ricerca del loro primo successo stagionale, Sciaffusa e Bellinzona non si sono fatte del male nella nona giornata di Challenge League: lo 0-0 scaturito al Lipo Park ha fatto emergere tutti i problemi del momento.

Ancora guidati in panchina da Cocimano in attesa di conoscere le sorti del sospeso Chieffo, i granata non hanno scagliato alcun tiro in porta, rischiando di capitolare nella ripresa su due legni colpiti dai gialloblù. Di buono c’è la reazione sul piano caratteriale rispetto alla recente disfatta casalinga contro il Vaduz.

