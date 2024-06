Szoboszlai KEY

Aviva Stadium di Dublino.

Swisstxt

Nel penultimo test prima dell’esordio europeo con la Svizzera, l’Ungheria è uscita sconfitta dall’ I ragazzi del CT Rossi sono stati battuti nel finale per 2-1 dall'Irlanda. L'Italia non è invece andata oltre lo 0-0 a Bologna contro la Turchia, capace di rendersi pericolosa in alcune ripartenze e di costringere Vicario ad alcuni impegnativi interventi. Non hanno invece fallito i loro test sia l'Austria, sia il Portogallo. I biancorossi hanno superato per 2-1 la Serbia, mentre i lusitani hanno battuto 4-2 la Finlandia.

Swisstxt