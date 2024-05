Szoboszlai e Rossi Reuters

Ungheria.

Swisstxt

In attesa di conoscere quali saranno le scelte di Murat Yakin in vista dell’Europeo, da oggi la Svizzera conosce la lista dei convocati di una diretta concorrente per l’accesso agli ottavi di finale, ovvero l’ Marco Rossi, il CT del primo avversario della rassegna continentale dei rossocrociati , ha optato per la continuità e secondo logica si affida all’estro del suo miglior giocatore, Dominik Szoboszlai. Oltre al suo 10, il tecnico potrà contare tra gli altri sul portiere del Lipsia Peter Gulacsi e sull’esterno del Servette Bendeguz Bolla.

