Il 6 giugno i club di Premier League saranno chiamati a votare sull'abolizione del VAR.

Una scelta scaturita dalla proposta del Wolverhampton, che ha chiesto ufficialmente di togliere la tecnologia in campo. Per un eventuale ritorno al passato (con il video review implementato Oltremanica nel 2019) servirà il consenso di almeno 2/3 delle squadre, ossia 14 sulle 20 impegnate nel campionato. La Federazione resta però favorevole all'uso del VAR, che ha portato dall'82% al 96% le decisioni arbitrali corrette. Un passo indietro, come successo in Svezia, sarebbe clamoroso.

