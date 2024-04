Arsenal KEY

Continua il duello in vetta alla Premier League tra Arsenal e Manchester City.

I Gunners hanno vinto anche il secondo derby londinese della settimana battendo 3-2 il Tottenham e mantengono un punto di margine sul Manchester City, che deve recuperare un incontro, vittorioso in casa del Nottingham Forest per 2-0. Sembra invece ormai fuori dalla lotta per il titolo il Liverpool, fermato sabato sul 2-2 dal Westham e ora a -5 dalla vetta.

