Sei vittorie in altrettante partite e primo posto a punteggio pieno nel Gruppo J per il Portogallo senza aver subito reti.

La locomotiva lusitana non ha incontrato difficoltà a spianare il Lussemburgo per 9-0. Nello stesso girone, la Slovacchia è seconda a -5 dai portoghesi grazie alla vittoria per 3-0 sul Liechtenstein. Nel gruppo D successo anche per la Croazia che non è andata però oltre l'1-0 contro l'Armenia, staccata di tre punti dalla vetta come lo stesso Galles, che grazie al 2-0 sulla Lettonia ha mantenuto aperte le speranze per un posto a Euro 2024.

