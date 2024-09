Festa

Euro di categoria.

Si è prontamente riscattata la Svizzera U21 di Sascha Stauch che, dopo il passo falso con l’Albania, è andata a espugnare il campo del Montenegro per 2-0 e così facendo, grazie anche al successo della Finlandia sulla Romania, ha ripreso la vetta del Gruppo E di qualificazione all’ Privi di Hajdari per squalifica, a Podgorica i rossocrociati hanno preso subito possesso del gioco, trovando il meritato vantaggio già al 22’ con un colpo di testa vincente di Amenda. Matoshi ha raddoppiato al 27' mettendo la partita in discesa, coi rossocrociati che hanno poi controllato.

