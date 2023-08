Aldin Turkes freshfocus

A più di dieci mesi dall'ultima volta, l'unica della passata stagione, il Winterthur è tornato a vincere due partite di fila in campionato, e sono tre se si contano pure i 1/32 di Coppa Svizzera.

La squadra guidata da Patrick Rahmen, salita così al quinto posto in classifica, si è rivelata intrattabile in casa del Losanna, dove ha regolato i vodesi con un netto 5-2. A salire al quinto posto è invece stato il Lucerna. Gli uomini di Mario Frick hanno dovuto attendere la ripresa per espugnare il Letzigrund, casa per l'occasione del Grasshopper, per 1-0 grazie alla rete di Sofyan Chader.

Swisstxt