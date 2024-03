Imbattuti in questa stagione Imago

Xabi Alonso ha messo fine alle speculazioni che lo vedevano sulla panchina del Bayern Monaco o del Liverpool.

Swisstxt

Lo spagnolo ha ufficialmente annuncianto che allenerà anche la prossima stagione Granit Xhaka e il Bayer Leverkusen, con il quale è sotto contratto fino al 2026 e con il quale si appresta a vincere la Bundesliga, visti i 10 punti di vantaggio in classifica sugli stessi bavaresi a otto giornate dal termine. Le Aspirine, imbattute in tutte le competizioni in questa stagione, si sono inoltre qualificate per i quarti di finale di Europa League e per le semifinali della Coppa di Germania.

Swisstxt