Granit Xhaka freshfocus

È ancora lui, capitan Granit Xhaka, il calciatore svizzero dell’anno.

Per la seconda volta consecutiva - e malgrado le varie vicissitudini che hanno accompagnato la campagna qualificativa verso Euro 2024 - la Swiss Football Night ha incoronato il numero 10 della Nazionale, ritenuto più meritevole dell’uomo Triplete Manuel Akanji (MVP ai recenti Sports Awards) e di Zeki Amdouni dall’apposita giuria di esperti.

Non solo questo: al Casinò di Berna si assegnavano sei ulteriori premi. Come tra gli uomini, anche tra le donne ha prevalso colei che in campo internazionale porta salda la C al braccio, cioè Lia Wälti.

Riguardo ai campionati nazionali, invece, sono stati Meschack Elia (Super League), Daniel Dos Santos (Challenge) e Seraina Piubel (Women’s Super League) a prendersi la scena.

Spazio infine alla categoria «miglior giovane», dove i riconoscimenti sono finiti nelle mani di Fabian Rieder (altro bis) e Smilla Vallotto, una delle più grandi promesse del panorama rossocrociato.

SwissTXT / red