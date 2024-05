Xhaka KEY

Il Leverkusen ha sconfitto 1-0 il sorprendente Kaiserslautern (2a Bundesliga) in finale, conquistando così la Coppa di Germania.

A regalare il successo al Bayer – che ha così centrato la doppietta dopo aver trionfato in campionato – ci ha pensato il capitano della Nazionale rossocrociata Xhaka, in rete con un bel tiro dalla distanza. Le Aspirine chiudono dunque con il sorriso una stagione eccezionale, macchiata solo dal ko in finale di Europa League. -Il PSG ha conquistato la sua 15a Coppa di Francia, battendo per 2-1 il Lione. A Lilla a regalare la gioia ai parigini sono stati Dembélé e Ruiz, mentre per l'OL ha segnato O’Brien.

