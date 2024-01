Hakan Yakin Keystone

Istanbulspor è durata appena tre mesi.

L’esperienza di Hakan Yakin sulla panchina dell’ Ingaggiato il 16 ottobre scorso per risollevare il club turco, il 46enne basilese non è riuscito ad invertire la tendenza, collezionando solo due vittorie e due pareggi in 13 partite. Stando alla società, le due parti si sarebbero separate di comune accordo. -L'Inter si è qualificata per la finalissima di Supercoppa italiana, lunedì contro il Napoli. A Riad i nerazzurri non hanno lasciato scampo alla Lazio grazie a un netto 3-0 firmato da Thuram, Calhanoglu e Frattesi.

Swisstxt