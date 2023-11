Elia ha firmato una doppietta KEY

Lo Young Boys ha letteralmente travolto il Lucerna nel match del sabato sera della 14a giornata di Super League.

Vittoriosi 6-1, i bernesi si sono immediatamente ripresi la leadership in classifica che poche ore prima era stata strappata loro dal San Gallo, impostosi per 4-2 sul Winterthur. Protagonista della sfida del Wankdorf è stato Elia, autore di una doppietta, mentre Colley ha festeggiato il suo primo gol in Svizzera. Tre reti, ma al kybunpark, le ha invece firmate Akolo. Nell'altro incontro di giornata, il derby vodese, Yverdon e Losanna si sono lasciati sul 2-2.

Swisstxt