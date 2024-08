Non è solo un inizio di campionato da incubo per lo Young Boys, ma da oggi, dopo il pareggio per 2-2 sul campo dell'Yverdon di Mangiarratti, è anche il peggiore di sempre in Super League.

Swisstxt

I gialloneri, che mai non erano riusciti a vincere nemmeno una delle prime cinque partite di campionato da vent’anni a questa parte, sono rimasti in dieci quando erano in vantaggio e al 78esimo hanno incassato il pareggio di Aké.

È invece tornato al successo il neopromosso Sion. I vallesani hanno raggiunto temporaneamente Lugano e Servette in cima alla classifica battendo 2-0 in casa il Winterthur.

