Si è giocato al Wankdorf KEY

Tutto secondo logica, nella prima partita del primo turno di Coppa Svizzera.

Dall'alto del suo maggiore tasso tecnico, l'YB non ha dovuto forzare contro il Breitenrain: i campioni svizzeri, impegnati al Wankdorf ma sulla carta in trasferta, si sono imposti per 5-0. Il gol d'apertura di Persson, giunto già al 16', sembrava poter dare il via ad un'immediata goleada, ma la squadra di Promotion ha retto tutto sommato bene l'urto nel primo tempo, prima di pagare la stanchezza sulla distanza. E' nella ripresa, tra il 55' e l'84', che sono arrivate le reti di Itten, Imeri e Nsame (doppietta).

Swisstxt