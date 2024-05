Monteiro freshfocus

Lo Young Boys dovrà fare a meno di Joël Monteiro per alcune settimane.

L’attaccante è stato toccato alla caviglia destra nel finale della partita vinta 2-0 domenica a Zurigo riportando un infortunio ai legamenti. Il 25enne, tra i papabili per la selezione rossocrociata per Euro 2024, non dovrà però essere operato e i gialloneri sono fiduciosi di poterlo schierare di nuovo entro la fine del campionato.

