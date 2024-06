Ko

Brutte notizie in apertura di stagione per lo Young Boys: Facinet Conte, talentuoso neoacquisto dei campioni in carica, dovrà stare lontano dai campi per diversi mesi.

Swisstxt

Il 19enne nazionale guineano ha infatti riportato in allenamento la rottura del legamento crociato di un ginocchio e dovrà essere operato.

