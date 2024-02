Rigore

Lo Young Boys dovrà compiere un miracolo per riuscire a centrare gli ottavi di Europa League.

Nell’andata del playoff al Wankdorf infatti, i dominatori della Super League sono stati battuti per 3-1 dallo Sporting Lisbona.

Partiti bene, i gialloneri sono finiti sotto al 31esimo per una goffa autorete di Amenda, cui ha fatto seguito un rigore a favore dei portoghesi per un fallo di Von Ballmoos, per il 2-0.

Ugrinic ha provato a riaprire il match ma Inacio al 48esimo ha rimesso i suoi avanti di 2 reti.

Tra una settimana ai bernesi servirà un’impresa che forse nemmeno nei più rosei sogni appare possibile.

Swisstxt