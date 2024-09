Andi Zeqiri Imago

Andi Zeqiri è stato prestato dal Genk allo Standard Liegi, che possiede un’opzione d’ L’attaccante, che vanta 11 selezioni con la Svizzera, cercherà quindi più spazio sempre nel campionato belga. Nello scorso torneo il 25enne ha realizzato 9 reti in 37 incontri, ma in questo abbrivio di stagione l’allenatore Thorsten Fink non gli ha più trovato un posto.

